Locatelli | «Inter veramente forte | tanti campioni! Corsa a noi stessi»

Masterchef 13 - un’edizione… da paura! Intervista ai tre giudici Cannavacciuolo - Barbieri e Locatelli

Locatelli, Barbieri, Cannavacciuolo Masterchef ha fatto 13. Giovedì 14 dicembre in prima serata su Sky Uno, e in streaming su Now, debutta la ... (davidemaggio)