L’obiettivo del Liverpool “sceglierebbe il Barcellona” se ne avesse la possibilità | ma ha rifiutato di escludere il trasferimento in Premier League

Leggi su justcalcio

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sito inglese: Ilaffronta una battaglia nelle trattative per una stella di alto livello, dopo chedelha ammesso la sua preferenza per unirsi al. Attualmente secondo in, Jurgen Klopp sta cercando di rafforzare la sua squadra per ripartire nella seconda metà del campionato. In estate sono stati fatti quattro acquisti, ma ilnon si accontenta di riposarsi lì. In effetti, negli ultimi mesi ilè stato fortemente collegato con ila gennaio del centrocampista brasiliano Andre Trindade, con il 22enne che ha espresso il desiderio di lasciare il Fluminense alla fine dell’anno in corso. Trindade accoglierebbe favorevolmente una mossa del ...