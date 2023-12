Lo Sportello di Forum si divide in due parti | su Rete 4

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 19 dicembre 2023) No, se avete letto la guida tv di4 e avete trovato due volte Lodinon avete visto doppio. È la sperimentazione che la terzaMediaset ha deciso di mettere in onda durante le festività, per capire se il traino dello spin-off dipotrebbe servire in vista della nuova versione di Stasera Italia con la conduzione di Bianca Berlinguer. Ma andiamo con ordine: da ieri, lunedì 18 dicembre 2023,4 ha spezzettato l’appuntamento con Lodi. Le puntate (delle repliche, e così sarà fino all’8 gennaio 2024) vanno in onda dalle 14:00 alle 14:50 e dalle 19:50 alle 20:30. Dunque, per scoprire la sentenza del caso di puntata bisogna aspettare la sera. La decisione è stata voluta per sperimentare gli ascolti che Lo ...