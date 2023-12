LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 60-62 | Eurolega basket in DIRETTA | arrivo in volata alla Segafredo Arena

(Di martedì 19 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAir ball di Larentzakis, e a poco più di 3? dal termina Bartzokas vuole parlarci su. 64-65 HACKETT! Porta via la pa Petrusev e appoggia il -1! 62-65 Shengelia buca la difesa greca e riporta al singolo possesso di divario. 60-65 Tripla di Larentzakis importante, che riallontana a 4’20” dfine la. Brutta persa per, c’è l’ultimo timeout televisivo. 60-62 DOBRIC DA TRE! E sale alto l’urlo della! 57-62 1/2 Dunston. Il gomito alto di Milutinov contro Dunston (colpo allo collo) gli costa l’antisportivo, sono due liberi per l’ex Varese ed Efes e poi possesso. Sfondamento di Milutinov su Dunston, c’è anche un discreto uso del gomito, ...

21:23 Immagini dai primi due quarti. Moustapha Fall drives and detonates the dunk @Olympiacos_BC ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Olympiacos , sfida valida per la 15^ giornata dell' Eurolega 2023 / 2024 di basket . Nuova partita casalinga per la ...

LIVE - Entella - Juventus U23 0 - 1, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

Tempo di recupero per la Serie C e perEntella e Juventus c he dovranno scendere in campo per la quattordicesima giornata. La squadra di casa si trova al 12esimo posto in classifica, in una posizione di limbo fra quello che potrebbe ...

Alla Virtus Segafredo Arena inizia la settimana con doppio impegno di EuroLeague per le VNere che questa sera alle 20:30 ospiteranno l'Olympiacos Pireo. La squadra di coach Luca Banchi, ...

LIVE TJ - ENTELLA-JUVENTUS NG 0-1 - Via al secondo tempo! Nessun cambio per Brambilla

Recupero di campionato al Comunale di Chiavari tra Virtus Entella e Juventus Next Gen, in campo alle 20.30