LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | martedì 19 dicembre 2023 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nuova19, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Si parte questa sera alle ore 20 con l’del, di cui vi proponiamo le undici cinquine vincenti, ovvero le dieci ruote locali e quella Nazionale. A seguire sarà il momento dell’del Superena, con il sestetto die inclusi il numero Jolly e quello Superstar. Infine, scopriremo assieme ledella serata, molto attese perchéper il “6” è già molto alto e gli scommettitori sognano in grande. Di seguito ecco allora le estrazioni di stasera. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con i ...