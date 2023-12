Lite furibonda sulle poltrone Slittano le nomine nella Sanità in Lombardia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ancora un vertice di maggioranza ieri in Regione per trovare la quadra sui nomi dei 41 direttori generali delle Asst, delle Ats, dell’Areu, degli Istituti di ricerca a carattere scientifico e dei presidenti di cinque di essi. Accordo ancora una volta non trovato. Restano dieci giorni perché tutti i tasselli del puzzle vadano a incastrarsi: una riunione di giunta, non a caso, è stata fissata per il 28 dicembre. Sarà in quella sede che inevitabilmente le decisioni in merito ai nuovi vertici dellalombarda dovranno essere prese, perché i vincitori saranno in carica nel loro nuovo ruolo dal primo gennaio 2024.maggioranza non c’è accordo sulla lottizzazione delle direzioni. Così tutto è rinviato al 28 dicembre La partita principale si gioca a Milano, ma ci sono anche realtà come Bergamo dove lein ...