Liste d’attesa | Pizzuti | siamo sereni | bene che la Procura indaghi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non sono preoccupato. C’è attenzione, ovviamente, come è giusto che ci sia. Ma aspettiamo fiduciosi l’esito dell’inchiesta, anche perché ci sentiamo con la coscienza a posto. Penso che abbiamo sempre avuto molta fiducia nella magistratura, e la nostra fiducia è sempre stata ben riposta. La storia di questi anni ci ha dimostrato che la magistratura ha sempre lavorato”. Così il manager del Moscati,, Renato, a proposito dell’indagine conoscitiva apertadi Avellino sulledi attesa e quelle effettuate in regime di intramoenia, nell’anno 2022 (LEGGI QUI) E rispetto alle lungaggini che si registrano al Moscati come in tutte le altre strutture sanitarie campane,aggiunge: “Noi abbiamo intrapreso diverse iniziative. Abbiamo acquistato un ...