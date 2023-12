(Di martedì 19 dicembre 2023) La vittoria di Monaco ha fatto rifiatare ildi Sage che grazie a questi tre punti ha abbandonato l’ultimo posto in classifica e approccia l’ultimo turno di Ligue1 delcon la concreta possibilità di uscire dalla zona retrocessione per la prima volta in questa stagione. La sfida interna vede i Gones impegnati contro ildi Gourvennec, sconfitto ben 5 volte nelle ultime 7 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Settima giornata di Ligue 1 2023 /24. Il Reims si impone per 2-0 sul Lione che continua a perde re, quinta sconfitta stagionale per la formazione di ... (sportface)

Per concludere l’anno come intendono proseguire, un Lione risorto ospita il Nantes allo Stadio Groupama mercoledì 20 dicembre sera nell’ultima ... (sport.periodicodaily)

Ligue 1, pronostici diciassettesima giornata: partite mercoledì ore 21:00

Ligue 1: possibili vincenti Rennes o pareggio (in Clermont - Rennes) Nizza o pareggio (in Nizza - Lens)(in) Lille (in Strasburgo - Lille) Le partite da almeno un gol per squadra ...

Lione-Nantes (mercoledì 20 dicembre 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Infobetting

Lione - Nantes (Ligue 1) - Corriere.it Corriere della Sera

Lione-Nantes Streaming Gratis: dove seguire la Ligue 1 in Diretta LIVE

Si avvicina il Natale e, con esso, la fine del 2023. Il campionato francese proporrà la 17a giornata, l'ultima di Ligue 1 prima della pausa invernale, ...

Lione-Nantes, il pronostico di Ligue 1: Lacazette on fire, sì al Multigoal

Ci avviciniamo al Natale ma i principali campionati non si fermano. Ligue 1 pronta a tornare in campo con il turno infrasettimanale valido la 17a ...