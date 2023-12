L' inverno di Mourinho

Leggi su panorama

(Di martedì 19 dicembre 2023) L'uomo dei 26 trofei in bacheca questa volta sembra in difficoltà. Costretto a rincorrere, non rincorso, per la prima volta in carriera con il rischio di passare per fuori dal tempo. L'apertura di Josealla Roma, una sorta di chiamata al rinnovo quasi senza condizioni, assomiglia alla forzatura estrema di un allenatore in difficoltà. Risulta che i Friedkin non si siano lasciati impietosire e che il tema contratto non sarà aperto né ora né a breve, non prima di aver compreso la traiettoria di una stagione che nei piani iniziali doveva essere quella del completamento del progetto dello Special One nella Capitale. Aver detto pubblicamente di voler restare, di essere pronto ad abbracciare una politica di lancio dei giovani e che se separazione sarà, mai dipenderà da una sua decisione, non ha portato alcun risultato immediato a. Una ...