L’informazione minimizza gli attacchi della destra | ora basta fare come Totò Pasquale

(Di martedì 19 dicembre 2023) “E che mi chiamo…” ghignava il grandeogni qual volta gli rifilavano uno schiaffone destinato ad un altro. Lo stesso fanno a alcuni giornalisti, e non solo loro, di fronte alle aggressionicontro la libertà di pensiero e informazione. C’è sempre una scusa buona per fingere di non vedere, perre, per guardare altrove. Perché preoccuparsi di Saviano che tanto è un ricco signore, forse ha anche un brutto carattere? Per non parlare di quel Ranucci, ma chi si crede di essere? Non si rende conto che con le sue inchieste disturba la Rai e infastidisce il quietismo dei Vespa e dei suoi amici di cordata? Quel Natangelo la smetta con vignette urticanti, anche la satira deve darsi dei limiti. Sarà libero Durigon di auto decidere la penale da imporre al Domani che ha indagato ...