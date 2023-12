Lievitati per le feste effetto wow

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 dicembre 2023) La Primula, Mattia Premoli Mattia Premoli è un giovane pasticcere di Treviglio che dalla sua piccola Pasticceria La Primula si è fatto conoscere in tutta Italia grazie alla qualità della linea di prodotti da forno dolci e salati MADRE e alla partecipazione di successo a concorsi nazionali. Il suo panettone tradizionale ha stravinto: nel 2021 terzo classificato agli Artisti Del Panettone, Medaglia D’oro FIPGC al Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo con il Panettone classico; Finalista Panettone World Championship. Ma com’è questo dolce da premio? Ingredienti di pregio come lo scorzone di arancia e cedro canditi, cento per cento lievito madre, senza emulsionanti e conservanti, tecnica quasi scientifica, produzione al ribasso per garantire un prodotto sempre fresco, dai profumi e sapori avvolgenti, uniti a manodopera, esperienza e presenza dell’artigiano. Morbido, piacevole, ...