Lenglet e Ricci | duello Milan-Napoli per gennaio

Leggi su dailymilan

(Di martedì 19 dicembre 2023)contesi da. Potrebbe esserci questo scenario di mercato in vista delle trattative invernali, con unche si preannuncia decisamente “caldo” sotto questo punto di vista. I due giocatori rientrerebbero nei desideri del Diavolo, ma anche i partenopei avrebbero mire sul difensore del Barcellona (in prestito all’Aston Villa) e sul centrocampista del Torino. Almeno stando a quanto riportato da Area.it, i due club sarebbero pronti a sfidarsi per i due obiettivi. Anche se su Clementil Diavolo parrebbe avere un discreto vantaggio: “Ilavrebbe pensato a, ma la notizia è che il difensore centrale andrà aal, i rossoneri sono più ...