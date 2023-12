L’emergenza crociati colpisce il Real Madrid | il 2024 si apre con l’incertezza infortuni

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) La rottura del legamento crociato è l’o più temuto del calcio. Non solo per il lungo periodo di stop, ma anche per le modalità con cui si presenta. Spesso e volentieri infatti è un problema che si accanisce su determinate squadre, anche in breve lasso di tempo, lasciando staff tecnici e medici senza spiegazioni. Anche in Italia. Ad esempio, Roma e Cagliari sono le squadre che hanno dovuto gestire piùal crociato di altre negli ultimi anni. Solo sfortuna o c’è qualcosa in più? L’ultima squadra colpita è il, che deve fare i conti con i gravidi Courtois, Militao, Alaba. Stagione finita o quasi per le stelle dei blancos. “Non ho mai visto treal crociato in pochi mesi. Quello che deve fare la squadra è tenere duro come abbiamo fatto fin ...