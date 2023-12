“Lei lascia il Grande Fratello” Concorrenti e pubblico sorpresi | un addio che fa rumore

Leggi su tuttivip

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’atmosfera nello spiato appartamento di Cinecittà è cambiata e anche parecchio ed è tutto dovuto alle new entry del2023, che hanno inevitabilmente stravolto gli equilibri precedenti. L’unica cosa che sembra uguale è la guerra contro Beatrice Luzzi e il suo riconfermato successo, e nonostante gli attacchi che le dedicano. Chi sarà eliminato tra Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massari. Sono proprio tre nuovia doversi sfidare questa volta. Alfonso Signorini leggerà il verdetto il prossimo sabato, in occasione dell’attesa 28esima puntata del2023. Marco Maddaloni si è subito guadagnato un posto nel cuore delper la sua amicizia con Beatrice Luzzi come per la sua schiettezza, che fa più giustizia che gli autori. Lui, ...