L' economia mondiale rischia di tornare nel baratro per colpa dei terroristi del Mar Rosso

(Di martedì 19 dicembre 2023) Gli attacchi alle navi commerciali nel Marda parte dei ribelli Houthi dello Yemen spaventano anche per i loro impatti economici e sulla sicurezza le principali compagnie di navigazione e i giganti petroliferi. Geopolitica fa rima conpiù che mai. Nell'area del Marpassa il 12% del traffico, 23mila navi l'anno, quasi il 30% dei servizi di linea, il 20% dell'energia che viaggia via mare, petrolio gas e prodotti raffinati. Dirottare di fatto il commercio globale lontano da un'arteria cruciale costa. Costa agli armatori ma alla fine soprattutto ai consumatori. Sia i prezzi del petrolio che quelli del gas naturale europeo sono aumentati in parte a causa del nervosismo del mercato per gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran. Si tratta di attacchi contro navi portacontainer e ...