Lecce | il rettore vuole quintuplicarsi lo stipendio La Cgil | “È sconcertante dopo anni di tagli”

Leggi su tpi

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un caso “”. Sta facendo discutere il tentativo deldell’Università del Salento dil’indennità nonostante la bocciatura del Senato accademico. La proposta di aumentare compensi a, pro-e membri del consiglio d’amministrazione che doveva essere esaminata oggi dal cda stesso. Alla fine ilFabio Pollice ha chiesto al consiglio di non deliberare, difendendo però la validità della proposta. “È giusto che le responsabilità amministrative siano adeguatamente retribuite, perché sono evidenti”, ha detto. Secondo lainvece la scelta era “politicamente sbagliata nei modi, nei tempi, nella sostanza e nel contesto, che li vedrebbe, peraltro, in evidente conflitto di interessi”. Per ilFabio ...