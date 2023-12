Le surreali accuse degli attivisti queer a Israele perché rispetta i diritti Lgbtq

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nel mondo della identity politics e delle battaglie intersezionali assistiamo sempre più spesso all’utilizzo di categorie fisse per spiegare fenomeni completamente diversi fra loro e generare mobilitazione, soprattutto tra i più giovani. Nel caso del dibattito delle idee che è seguito al massacro del 7 ottobre e alla risposta israeliana, ovviamente, questa dinamica è stata amplificata all’ennesima potenza: così facendo, ad esempio, la battaglia contro il razzismo negli Stati Uniti è diventata tutt’uno con la battaglia controe per i palestinesi, non soltanto in nome di un vago concetto di giustizia sociale, ma anche in virtù di un tentativo tanto manifesto quanto logicamente sconclusionato di tracciare un’equazione tra la piattaforma di movimenti come Black Lives Matter e le ragioni della causa palestinese. Alla base di questa visione c’è una nuova ...