Le scarpe da ginnastica di Spike Lee finite in un cassonetto e vendute poi all’asta per 50 800 dollari

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un raro paio di Nike Air Jordan 3 personalizzate per il regista statunitenseLee è stato venduto per 50.800da Sotheby’s a New York dopo essere stato ritrovato pochi mesi fa in un cestino per le donazioni di un’associazione per senzatetto dell’Oregon (Usa). Le Air Jordan 3 dipinte d’oro, uno dei pochi esemplari realizzati per il regista dal designer Tinker Hatfield di Nike, sono state create per essere regalate da Lee alla sua cerchia ristretta di amici e collaboratori. Un paio è stato indossato da Lee quando ha ritirato il premio Oscar per il film “BlacKkKlansman” nel 2019. Sia il nome diLee che quello di Tinker Hatfield sono ricamati nelletaglia 12,5 (46,5) e presentano anche il logo della casa di produzione di Lee, 40 Acres and A Mule Filmworks, fondata nel ...