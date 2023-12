Le Relazioni Difettose – «Sono single da una vita. Riflessione sull’inconsistente esistenza amorosa»

Leggi su iodonna

(Di martedì 19 dicembre 2023) Cara Ester, ormai è da tanto che ti seguo ed ho letto anche i tuoi libri. Mi piace il tuo modo di pensare e proprio per questo ti scrivo, per avere un tuo consiglio illuminante, anche se più che altro vorrei qualcosa che mi renda del tutto insensibile, perché di sentirmi sempre inadeguata non ne posso più. Iniziamo dal principio, ho 49 anniuna donna dalla bellezza normale, porto bene, a detta degli altri la mia età, eda unao meglio negli ultimi 18 anni, anche se in realtà io mi sentivo accoppiata, ma vado a spiegare. ...