Le previsioni meteo di mercoledì 20 dicembre 2023

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito. Temperature comprese tra +6°C e +13°C. Lazio Cieli in prevalenza poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito sulle zone interne. NAZIONALE AL NORD Cieli nuvolosi al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Tra il pomeriggio e la serata ancora tempo stabile e asciutto con graduali schiarite a partire dal Nord-Ovest. Nella notte prevalenza di cieli sereni, ma con foschie, nebbie e nubi basse in Pianura Padana. AL CENTRO Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento tra il pomeriggio e le ore serali fino ad avere cieli anche molto nuvolosi, ma con tempo che si manterrà asciutto. AL ...