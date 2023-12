Le mie 4 ricette per riciclare il pandoro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilè uno dei dolci più consumati per Natale. C’è chi lo acquista, chi lo prepara e chi lo porta in dono. Soffice, arioso, dal goloso sentore di vaniglia, mi piace moltissimo. Sarà per questo che ne ricevo sempre in abbondanza, troppa abbondanza! Le confezioni si sommano perché gli amici sanno che ne sono ghiotta! Che farne?! La domanda mi ronzava in testa da un po’. A casa mia c’è chi si stanca in fretta di consumare lo stesso dessert e da sola, proprio non riesco a finire tutto quel ben di Dio. Allora ho pensato ai possibili modi per riciclarlo, per reinventarlo, per non sprecarlo. Che ne dite di dare un’occhiata alle mie 4 ricettine? Magari anche voi siete alle prese con il mio stesso problema e con questi trucchetti renderete ancora più invitante il classicodi Natale! Mettiamoci al lavoro! Eccovi la mia personale carrellata per ...