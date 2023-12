Le farfalle sono finite | lunga vita alle farfalle

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 19 dicembre 2023) È passato più di un anno da quando Nina Corradini, Anna Basta e Giulia Galtarossa hanno denunciato abusi e soprusi di natura fisica e psicologica, subiti anche nel contesto della Nazionale italiana. Da quel momento la ginnastica ritmica ha avuto un breve momento di risonanza nazionale che raramente aveva vissuto in passato, passando dpagine sportive a quelle di attualità. Da quel momento in molti hanno parlato, tranne le stesse “”, come viene chiamata la Nazionale azzurra (composta, oltre che da Alessia Maurelli, anche da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo). D’altra parte, quella vicenda ha innescato il me too della ginnastica ritmica italiana e parlare non sarebbe stato semplice per nessuno. L’accademia di Desio, casa della ritmica, è stata commissariata e ...