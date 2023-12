Lazio | Romagnoli | «Dobbiamo risalire | non siamo da metà classifica»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Le parole di Alessio, difensore della, in occasione della cena di natale della società biancoceleste Intervenuto ai microfoni di DAZN durante la cena di Natale di ieri sera, Alessioha parlato così del momento della. Di seguito le sue parole. «Si deve assolutamente far meglio, nonpartiti bene,in una situazione particolare, abbiamo perso tanti punti con squadre più abbordabili sulla carta., nonquesti dell’11esimo posto. Inter? Ho visto una buona partita dalla tribuna, soprattutto nel primo tempo, è successo quel che è successo nel primo tempo ma eravamo sempre in partita. Era difficile contro una squadra difficile, non è ieri il problema ma è stato prima. Non è ...