Laurent Blanc | «Finalmente in Italia vi siete accorti di Rabiot»

(Di martedì 19 dicembre 2023), ex difensore sia del Napoli che del Barcellona, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sfida di Champions tra le sue due ex squadre. Partiamo da Napoli, salto indietro di trent’anni: che stagione fu? «C’era Maradona, ma fuori per squalifica, però c’erano pure Careca, Alemao e Zola. E in panchina l’infinito Ranieri. Finimmo quarti. Napoli è una città dove il calcio è più che una passione e mi è rimasta nel cuore» Quattro anni dopo, il Barça. «Con Ronaldo il Fenomeno a inizio ciclo, ma pure Guardiola, Luis Enrique e Figo, per me uno del più grandi. Finimmo alle spalle del Real Madrid, ma vincemmo coppa di Spagna e Coppa Coppe» Adesso il duello in Champions. Sul Napoli: «Vincere lo scudetto stato qualcosa di straordinario, come lo fu al tempi di Maradona. Merito di Spalletti, uno del migliori tecnici. ...