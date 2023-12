(Di martedì 19 dicembre 2023) Arrivammo quarti con Ranieri in panchina", ex difensore sia del Napoli che del Barcellona, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sfida di ...

Scopriamo come completare la SBC Laurent Blanc che permette di ottenere la card in versione Icon a della leggenda francese Anche quest’anno ... (imiglioridififa)

Laurent Blanc , ex difensore sia del Napoli che del Barcellona, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sfida di ... (ilnapolista)

Laurent Blanc: "Finalmente in Italia vi siete accorti di Rabiot"

Alla Gazzetta: "Al Napoli scoprii la vera cultura della difesa. Arrivammo quarti con Ranieri in panchina", ex difensore sia del Napoli che del Barcellona, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sfida di Champions tra le sue due ex squadre. Partiamo da ...

Laurent Blanc: «Finalmente in Italia vi siete accorti di Rabiot» - ilNapolista IlNapolista

Blanc: "Non faccio pronostici per il Barcellona, ma una cosa voglio dirla" Tutto Napoli

Blanc: "Non faccio pronostici per il Barcellona, ma una cosa voglio dirla"

Laurent Blanc, ex difensore tra le altre di Napoli e Barcellona, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport del doppio confronto tra azzurri e blaugrana. Duello agli ottavi di Champions, da ...

Interviste: vai alla sezione

Il doppio ex di azzurri e blaugrana è sicuro di godersi lo spettacolo dei prossimi ottavi di Champions, con menzione particolare alla difesa del tecnico azzurro ...