L’attore Jonathan Majors condannato per aggressione all’ex fidanzata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’attore di Hollywood Jonathan, volto dei film dell’universo Marvel, è statoda un tribunale di New York per aver aggredito la coroegrafa britannica Grace Jabbari, sua ex, durante una lite avvenuta a marzo. Lei lo ha accusato di averle fratturato un dito, procurato un taglio dietro l’orecchio e aver provocato un dolore “straziante”, 34 anni, apparso in “Da 5 Bloods – Come fratelli“, e nel ruolo di Kang il Conquistatore, rischia fino a un anno di carcere, ma soprattutto vede in pericolo il suo futuro come protagonista dei film Marvel. La giuria popolare, formata da sei membri, ha deciso dopo cinque ore di camera di consiglio.è stato dichiarato colpevole die molestia, mentre è stato prosciolto per altre due accuse che prevedevano ...