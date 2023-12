L’attore Alberto Malanchino vince il premio UBU under 35 con il monologo “Sid | fin qui tutto bene”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) È, il giovane attore italiano afrodiscendente conosciuto al grande pubblico con la sua interpretazione del dottor Gabriel Kidane in “Doc – Nelle tue mani” la serie tv di grande successo di Rai1 con Luca Argentero – ad aggiudicarsi ilUBU35 come miglior performer dell’anno con unduro e ritmato, per batteria e voce: “Sid, fin qui”, prodotto da Cubo Teatro, regia e drammaturgia di Girolamo Lucania., interpreta qui uno dei tanti ragazzi di una delle tante periferie dell’Occidente che vive nel mondo drogato dei social e dello spettacolo. Attraverso il suo sguardo – folle con suo flusso torrenziale di coscienza che tiene letteralmente inchiodato lo spettatore –dà ...