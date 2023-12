Latina-Benevento | le pagelle | l’attacco spara a salve | Agazzi flop in regia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo due sconfitte consecutive, iltorna a muovere la classifica ma deve accontentarsi di farlo con un solo punto, quello conquistato sul campo del. Una prestazione in crescendo per la Strega, dopo un avvio non certamente positivo. A mancare, però, è stato ancora una volta il gol, un problema che i sanniti continuano a trascinarsi dietro. Paleari – Gara senza particolari affanni. Ilcalcia con il contagocce verso la porta giallorossa. Una serata tranquilla, caratterizzata da ordinaria amministrazione. Voto: 6 El Kaouakibi – Un avvio di gara complicato, tanti errori e un evidente fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara. Si riprende col passare dei minuti ma la sua gara non decolla. Voto: 5 Capellini – Qualche sbavatura iniziale quando ilprova a partire ...