“Lascia per un altro programma” Anna Pettinelli | si parla di un addio clamoroso

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023)starebbe pensando di cambiare aria, la maestra di Amici sarebbe infatti a pochissimo da compiere un passo. Che qualcosa fosse cambiato se ne erano accorti tutti, ma nessuno credeva davvero che dopo tanti annipotesse prendere una decisione del genere. Per ora le bocche sono cucite e lei resta al suo posto, ma la situazione potrebbe cambiare nel giro di poche settimane. Per il suoal, spiegano i rumors, sarebbe davvero questione di poco. >“Due ore nel confessionale, se ne va”. Choc su Varrese, si è chiuso là dentro e hato col Grande Fratello. Cosa sta succedendo Se non giorni, alcune settimane. La dead line sembra infatti fissata per gennaio 2024., da parte sua, non è estranea a quella ...