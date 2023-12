L’armata Inter fa il vuoto | i numeri sono i migliori d’Europa ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’è una corazzata infallibile, che sta dominando la Serie A. I nerazzurri, a quota 41 punti, stanno realizzando un cammino simile all’ultimo Napoli scudettato. MACCHINA ? L’è una corazzata. I nerazzurri stanno dominando la Serie A. Dopo 16 giornate, il bottino è di 41 punti proprio come il Napoli di un anno fa. La differenza sta nel gap con la seconda: lo scorso il Milan si trovava a cinque lunghezze, mentre la Juventus è a quattro. Vincendo le ultime tre partite contro Lecce, Genoa e Verona la squadra di Inzaghi chiuderebbe il girone d’andata a quota 50 punti, proprio come l’ultimo Napoli scudettato. Lo scorso anno, dopo il giro di boa, gli azzurri chiusero addirittura a +12 sulla seconda, ipotecando praticamente il campionato a gennaio. Per l’sembra più complicato, visto il tallonamento della Juventus e l’apparente ...