L’appello di Mirko Brunetti per i fandom di Greta e Perla | ecco cosa ha chiesto | “Troppo odio!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 19 dicembre 2023)è tornato sui social facendo un appello agli estimatori. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è stanco degli attacchi nei confronti delle sue ex fidanzateVatiero eRossetti.diper idiFaccio questa storia che per me è veramente molto importante, vi chiedo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.