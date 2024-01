L’ANIMA IN PACE al cinema dal 18 gennaio

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dal 18alin, un film del regista vincitore del Globo D’Oro Ciro Formisano (L’Esodo, L’altro buio in sala). Di cosa parla “in”? attraverso gli occhi di una giovane rider, racconta una storia di resistenza tutta al femminile, sullo sfondo di un duro quartiere di periferia e delle sue dinamiche complesse. Cast Protagoniste Livia Antonelli, al suo debutto sul grande schermo,vincitrice come miglior attrice al Napoli Film Festival e Donatella Finocchiaro, nel ruolo della inaffidabile madre. Nel cast, tra gli altri, anche Lorenzo Adorni ( Un passo dal cielo, Maschile singolare, Adagio) e Daniela Poggi. Produzione e data di uscita Il Film è stato presentato con successo in moltissimi festival, anche internazionali, come l’IFFI Goa in ...

