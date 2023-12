(Di martedì 19 dicembre 2023) Mercoledì 20 dicembre 2023 sarà un giorno speciale che illuminerà tantissime carceri italiane: oltre 6000 detenuti e 1200 volontari si riuniranno per dare vita ad undiindimenticabile. ...

"L'ALTrA Cucina per un Pranzo d'Amore", l'Associazione Cuochi Salernitani al carcere di Salerno per il pranzo di Natale

... in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito Santo , Fondazione Alleanza del RnS e il Ministero della Giustizia per festeggiare, in un modo speciale, la X Edizione dell'evento "L'...

“L'ALTrA Cucina… per un Pranzo d'Amore”, l'Associazione Cuochi Salernitani al carcere di Salerno per il pranzo di ... Positanonews