Lady Diana | il vestito indossato a Firenze venduto a una cifra record

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Unda seradanel 1985 aper una cena offerta dall’allora sindaco Lando Conti, è statoall’asta per 1,15 milioni di dollari, unper un capo di abbigliamento appartenuto alla principessa. Ilcon la gonna di organza a ballerina e il corpetto decorato da stelle azzurre su fondo nero era stato creato dallo stilista anglo-marocchino Jacques Azagury: “Un’epitome dell’eleganza reale e dell’eterna grazia di”, ha detto la casa d’aste Julien’s che ha curato a Hollywood la vendita conclusa con un incasso undici volte superiore alla stima di partenza. Dopo, dove aveva passato tre giorni con l’allora marito ...

