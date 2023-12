Lady Diana | il suo abito indossato per la visita in Italia venduto ad una cifra record

Leggi su cultweb

(Di martedì 19 dicembre 2023) A 26 anni dalla sua scomparsa la Principessafa ancora parlare per il suo stile visto che uno degli abiti indossati nel 1985, durante la suain, è statoper ladi 1.148.080 dollari. In sostanza si tratta di un prezzo undici volte superiore a quello stilato dalla casa d’aste Julien’s Auctions ad Hollywood. Ma cosa ha di così incredibilmente particolare quest’per valere unacosì alta? Per prima cosa è bene valutare il suo valore storico. L’realizzato con un tessuto di Jakob Schlaepher dal team di Jacques Azagury, rientra nei look indossati dalla Principessa durante i suoi anni all’interno della famiglia reale. Oltre a questo, poi, è stato portato per la prima volta durante ...