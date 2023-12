La Vita in Diretta | Alberto Matano chiede a Pierpaolo Pretelli come si supera una crisi | la sua perfetta risposta

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tre anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip è nata la storia d’amore tra Giulia Salemi e, che ha fatto sognare milioni di fan, che ancora oggi seguono la coppia con affetto e attenzione. Negli ultimi tempi, però, terze persone hanno insinuato unatra loro e Giulia econ grande onestà hanno sempre raccontato ai loro fan cosa stesse accadendo nella loro coppia e hanno ammesso di stare attraversando un periodo non semplice, ma che in virtù del forte sentimento che li lega stavano facendo il possibile per recuperare il loro rapporto e ritrovare la complicità che li ha sempre legati. Negli scorsi giorni, poi, i due sono stati visti più volte insieme e loro stessi hanno pubblicato sui rispettivi profili social alcune immagini che li vedevano nello stesso posto, felici e sorridenti ...