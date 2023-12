La truffa sulle pensioni | ecco chi è l' uomo cha fa tremare Repubblica | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il gruppo Gedi nel mirino di Salvo Sottile. L'inchiesta di Farwest, il programma di Rai 3 condotto dal giornalista siciliano, mette in luce come il gruppo editoriale guidato oggi da John Elkann, che controlla tra le altre testate i colossie la Stampa, abbia scaricato il costo di 79 dipendenti sull'Inps. Tuttavia, la maggior parte di loro non avevano i requisiti necessari per andare in pensione in anticipo. La trasmissione di Rai 3 racconta la presuntadel vecchio management del Gruppo Gedi ai danni dell'Istituto nazionale di previdenza (Inps), che si sarebbe trovato un buco da 22,2 milioni. Si tratterebbe di un illecito risparmio per il gruppo, azienda che edita emittenti radiofoniche, siti internet e soprattutto quotidiani, che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare preventivamente quasi 40 milioni di euro. ...