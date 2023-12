La tirannia del merito che accomuna Renzi | Ferragni e anche noi provenienti dal basso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) di Matteo Maria Macrì Fin da piccolo mi è sempre stata prospettata l’esistenza di due strade nella vita. Una lastricata di, impegno, sacrificio, successo e ricchezza. Un’ altra lastricata di de, pigrizia, biasimo e povertà. Davanti a queste due strade ho sempre provato un senso di angoscia, dovuto alla paura di imboccare la seconda, convinto che il mio destino dipendesse in massima parte dalle conseguenze delle mie azioni e dei miei sforzi. Così mi sono impegnato, ho studiato e sono “diventato dottore” ergendomi al di sopra delle teste di altri ragazzini. Mi piaceva pensare che le mie piccole conquiste fossero tutto frutto del mio impegno e delle mie capacità. Provenendo daldovevo per forza essermele meritate. Non vi era margine di errore. Ma una sensazione di menzogna e di disagio si è sempre annidata in me, ...