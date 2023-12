La storia sorprendente e gli effetti collaterali del farmaco che | secondo la rivista scientifica | «sta rimodellando la medicina | la cultura popolare e persino i mercati azionari globali»

Leggi su iodonna

(Di martedì 19 dicembre 2023) Non è il primocontro l’obesità e certo non sarà l’ultimo. Eppure Ozempic ha qualcosa di speciale se Science, tra le riviste scientifiche più famose e importanti al mondo, ha assegnato proprio a lui, già famosissimo, e ai principi attivi che utilizza, il titolo di “Breakthrough of the Year”. Il riconoscimento come “svolta dell’anno” viene assegnato dalla redazionee giornalistica dellaed è un’indicazione importante per capire quali sono i traguardi raggiunti e in che direzione va la ricerca e sul finire di ogni anno. ...