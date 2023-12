La storia dei fidanzati precipitati su due aerei diversi e sopravvissuti agli schianti

Leggi su open.online

(Di martedì 19 dicembre 2023) Antonietta Demasi è una studentessa di 22 anni, il suo fidanzato Stefano Pirilli è un broker energetico e ne ha 30. Domenica 17 dicembre erano a bordo di dueultraleggeri che sono caduti in due incidenti distinti a 40 chilometri di distanza. Lei è stata operata per una frattura del bacino. Lui sta abbastanza bene. Glili pilotavano due loro amici: Paolo Rotondo, artigiano 38enne di Torino e uno dei due piloti, è ricoverato al Cto con Antonietta. Resta in pericolo di vita per le ferite e il trauma cranico. Lui, racconta oggi La Stampa, era ai comandi di un Technam P92 Echo Super. Pirilli era sull’aereo pilotato da Nicola Fiscarelli, 42 anni, rimasto lievemente ferito. La dinamica dell’incidente aereo «Dal campo volo di Pianezza abbiamo deciso di decollare a raggiungere l’Astigiano dove abbiamo pranzato in un ...