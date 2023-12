La Spagna alza di 90 euro al mese l’importo del sussidio di disoccupazione ed aumenta i beneficiari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023)deldi. In. La ministra dell’Economia Nadia Calviño e la ministra del Lavoro Yolanda Díaz hanno raggiunto un accordo per la riforma dell’indennità che verrà sottoposto oggi al via libera del Consiglio dei ministri. Non un’intesa semplice, frutto di una trattativa complessa che ha ritardato di circa un anno l’adozione dei miglioramenti. In base alle nuove regole, nei primi sei mesivieneto da 480 a 570. Nel semestre successivo l’assegno mensile cala a 540e poi a 480, per una durata massima di 30 mesi, due anni e mezzo. Le richieste del ministero del Lavoro erano in verità più ambiziose: ilavrebbe dovuto partire da 660 ...