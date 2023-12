La Salernitana tenta un nuovo miracolo | torna Walter Sabatini | sarà direttore generale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Mister salvezza 7 per cento èto. Lain crisi di risultati, che sta valutando il secondo esonero stagionale, richiama. Il dirigente che insieme al tecnico Davide Nicola aveva firmato la storica salvezza granata nella stagione 2021/22. A fine gennaio quellaera considerata spacciata, retrocessa al 93% secondo gli algoritmi. “Mi gioco il mio 7%”, replicò. Da lì cominciò una favola durata appena pochi mesi, perché già a giugno ci fu la rottura con la società e il sorprendente addio. Ora la storia piò ricominciare.ritrova nuovamente unaultima in classifica, con appena 8 punti conquistati in 16 giornate. Dopo l’esonero di Paulo Sousa, con Filippo Inzaghi i risultati non sono ...