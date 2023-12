La Salernitana prova la svolta con Sabatini nuovo direttore generale

(Di martedì 19 dicembre 2023) Walterè ildella. Lo ha comunicato il club campano attraverso una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale. Si tratta di un ritorno perche ha già lavorato con ladurante la storica salvezza in Serie A nella stagione 2021/2022. Il comunicato del club: L’U.S.1919 è lieta di comunicare di aver conferito l’incarico didella Società al Sig. Walter, icona del mondo del calcio, dirigente di comta esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione 21/22. Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo ...

Danilo Iervolino , presidente della Salernitana , ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di Serie A contro gli azzurri Danilo ... (calcionews24)

Tg Sport - 19/12/2023

ROMA - In questa edizione: - Ladura un tempo, poker Atalanta - Coppa Italia, Inter - Bologna a San Siro per i sogni di entrambe - Pogacar ci, vuole la doppietta giro - tour - Volley, Trento e Conegliano in vetta ...

La Salernitana prova la svolta: ufficiale il ritorno di Walter Sabatini, sarà il nuovo dg La Gazzetta dello Sport

Atalanta-Salernitana, le PAGELLE DI CM: de Roon dorme, Muriel non si ferma più! Calciomercato.com

UFFICIALE, Sabatini torna alla Salernitana come dg

Walter Sabatini torna alla Salernitana. Questo il comunicato della società campana che annuncia il ritorno del dirigente: "L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver conferito l’incarico di ...

QUINTEROS, Provai a portare Beltran al Colo Colo

L'allenatore del Colo Colo Guastavo Quinteros ha parlato di Lucas Beltran in un'intervista rilasciata a TNT Sports. Queste le sue parole: "Lo scorso gennaio cercavamo una punta.