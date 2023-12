La Salernitana ci spera | ma l’Atalanta ribalta il match | 4-1 al Gewiss

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il posticipo della 16ª giornata di Serie A sorride al. L’inizio deldi questa sera con laè stato in salita per i padroni di casa, che hanno incassato un gol al 10?, ma la squadra di Gasperini ha presto reagito,ndo il risultato del. Alquesta sera è terminata 4-1, grazie alle reti di Muriel, che ha pareggiato solo al rientro in campo con l’intervallo, quella di Pasalic e sul finale di De Ketelaere e Miranchuk. I bergamaschi si trovano dunque in 7ª posizione in classifica, a 26 punti, mentre ladi Inzaghi è ultima a 8 punti. L'articolo CalcioWeb.

