La ribalta del pandoro come lievitato artigianale complesso e di antica tradizione

(Di martedì 19 dicembre 2023) Antonio Follador nascepanettiere tant’è che il forno Follador di Pordenone è una vera istituzione per il Friuli-Venezia Giulia (e non solo!). Antonio porta avanti ladi famiglia iniziata nel 1969 con quella semplicità d’animo e umiltà che non possono non conquistarti. Un’azienda che oggi conta più di quaranta dipendenti e un felice equilibrio tra sviluppo imprenditoriale, dinamismo commerciale e controllodei processi di produzione. Il criterio del gusto, del ciò che è buono e piace ad Antonio e alla sua squadra in primo luogo, continuano ad essere motore di stimolo, ricerca, approfondimento per nuovi prodotti (e non solo dolci). Sulle eleganti confezioni natalizie si legge PANE-TTONE, proprio a rimarcare le origini delprincipe e più semplice, il pane. Allo stesso tempo si vuole ...