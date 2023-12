La Regione Lombardia contro Fedez | “Con la vostra raccolta fondi solo 14 post in terapia intensiva”

Leggi su tpi

(Di martedì 19 dicembre 2023) La: “14i in” Laattaccasulle donazioni che lui e la moglie Chiara Ferragni hanno fatto durante la pandemia di Covid. In una serie di stories Instagram in cui attaccava Giorgia Meloni, infatti, il cantante aveva dichiarato: “Abbiamo fatto unadi 4 milioni di euro e abbiamo costruito unada 150i letto in 10 giorni che ha permesso di salvare centinaia di vite; al governo e allasono serviti 10 milioni di euro per costruirne una dopo ...