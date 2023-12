La pressione degli Stati Uniti su Israele per rendere la guerra a Gaza più «chirurgica»

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha incontrato ieri il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il ministro della difesa Yoav Gallant per faresuaffinché riduca l’intensità delle operazioni militari e passi a una fase più «» della. Austin ha detto che proteggere i civili aè «insieme un dovere morale e un imperativo strategico». È un dovere morale perché, ha ripetuto ieri la Casa Bianca, «il giusto numero di civili uccisi in un conflitto è zero». Ma è anche un imperativo strategico, perché da come verrà condotta l’eliminazione di Hamas dadipenderanno il consenso globale sulla crisi, e la definizione di un dopo che riporti la stabilità nella regione. Il ministro della Difesa Gallant ha risposto dando un segnale diverso ...