La pietà a corrente alternata | il doppio standard dell’umanità in guerra

(Di martedì 19 dicembre 2023) Non credo di sbagliare interpretando lacome condivisione del dolore e perciò come sua rappresentazione. Ladi Michelangelo ne incarna simbolicamente il sentimento e il principio. Il più significativo archetipo dellami pare la morte del figlio, perché rappresenta per il genitore lo strappo più feroce alla legge di natura. Laè la negazione per antonomasia della, perché la stragrande maggioranza dei militari morti sono giovani, da tempo le guerre sono di fatto guerre ai civili, le prime vittime di queste guerre sono i bambini. La ricaduta giuridica dellaè nella Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948. Cito, solo ad esempio, l’articolo 3: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza ...