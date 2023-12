La persecuzione della ex e il countdown per l' omicidio | in manette 60enne

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un sessantenne è stato arrestato in provincia di Cagliari con l'accusa di aver perseguitato e minacciato di morte l'ex-compagna. Avrebbe anche pubblicato su Facebook una sorta di conto alla rovescia, al termine del quale avrebbe ucciso la donna per poi suicidarsi

La festa di Santa Lucia in un clima di preghiera e devozione

...caratterizzata da un clima di preghiera e devozione alla SantaLuce. Il 13 dicembre scorso , nell'Avvento, si è celebrata la Festa di Santa Lucia, martire del III secolo sottodei ...

“Ha perseguitato gli ucraini”. Ora la giudice filo Putin è al consolato di Palermo la Repubblica

Cristiani perseguitati: Open Doors, “crescono discriminazioni delle minoranze cristiane durante le feste natalizie”. Il 17 ... Servizio Informazione Religiosa

I cristiani di Milano: «Nel Natale la profezia della pace diventa realtà»

È Natale e risuona ancora una volta il canto degli angeli. Ne siamo testimoni come Chiese Cristiane di Milano, insieme a tanti uomini e donne che, come i pastori di Betlemme, non si sono lasciati pren ...

Il vecchio cardinale Zen incoronato simbolo della resistenza contro Pechino, la sua foto al processo Lai fa il giro del mondo

C'è una immagine dal fortissimo impatto emotivo che in queste ore sta diventando il simbolo della Chiesa che resiste al gigante cinese, allo strapotere di Pechino, nonostante la ...