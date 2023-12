La maschera africana venduta da una coppia francese a 150 euro vale oltre 4 milioni | ecco l’affare del secolo di un rigattiere

Leggi su corriere

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il signor e la signora Fournier, ottantenni, hanno deciso di disfarsi in fretta di un oggetto scovato in soffitta. La casa d’aste l’ha rivenduto a un ignoto acquirente, per 4,2. Si tratta di una raraNgil del XIX, realizzata dal popolo Fang del Gabon